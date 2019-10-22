Эрдоган прилетел к Путину в Сочи, вслед за Михаилом Федотовым из СПЧ начали уходить другие члены, число жертв при прорыве дамбы в Красноярске увеличилось до 17 человек
Валентин Алфимов - с главными темами дня
Валентин Алфимов - с главными темами дня
Эрдоган прилетел к Путину в Сочи, вслед за Михаилом Федотовым из СПЧ начали уходить другие члены, число жертв при прорыве дамбы в Красноярске увеличилось до 17 человек
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