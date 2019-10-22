СЕГОДНЯ 14:03 2019-10-22T15:05:26+03:00

Эрдоган прилетел к Путину в Сочи, вслед за Михаилом Федотовым из СПЧ начали уходить другие члены, число жертв при прорыве дамбы в Красноярске увеличилось до 17 человек 00:00 00:00

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