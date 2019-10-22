Российская авиация заняла бывшую военную базу американцев в Сирии, Масляков считает, что квнщика Сивоху не стоило назначать ответственным за Донбасс, в России резко упал спрос на бензин
Валентин Алфимов - с главными темами дня
Валентин Алфимов - с главными темами дня
Российская авиация заняла бывшую военную базу американцев в Сирии, Масляков считает, что квнщика Сивоху не стоило назначать ответственным за Донбасс, в России резко упал спрос на бензин
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