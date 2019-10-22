Нужна ли золотодобывающей отрасли реформа после трагедии под Красноярском
Никита Исаев и Валентин Алфимов обсуждают, кто должен ответить за гибель людей
Нужна ли золотодобывающей отрасли реформа после трагедии под Красноярском
На Радио «Комсомольская правда» выходит авторский подкаст Никиты Исаева «Злая политика», в котором он разбирает причины российских проблем и в прямом ответе добивается ответов от губернаторов и мэров, почему ничего не сделано и когда будет исправлено. Все новые выпуски вы можете найти в Apple Podcasts и Google Podcasts. Перейдите по ссылкам, нажмите кнопку «подписаться» и слушайте, когда удобно!