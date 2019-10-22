2019-10-22T13:40:00+03:00
Злая политика
Валентин АЛФИМОВНикита ИСАЕВ

Нужна ли золотодобывающей отрасли реформа после трагедии под Красноярском

Нужна ли золотодобывающей отрасли реформа после трагедии под Красноярском.Нужна ли золотодобывающей отрасли реформа после трагедии под Красноярском.

Никита Исаев и Валентин Алфимов обсуждают, кто должен ответить за гибель людей

Нужна ли золотодобывающей отрасли реформа после трагедии под Красноярском

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На Радио «Комсомольская правда» выходит авторский подкаст Никиты Исаева «Злая политика», в котором он разбирает причины российских проблем и в прямом ответе добивается ответов от губернаторов и мэров, почему ничего не сделано и когда будет исправлено. Все новые выпуски вы можете найти в Apple Podcasts и Google Podcasts. Перейдите по ссылкам, нажмите кнопку «подписаться» и слушайте, когда удобно!

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Злая политика

Тема: Никита Исаев: Расследование в отношении фонда Навального могли заказать те же, кто до этого сливал им информацию о коррупции во власти

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Никита ИСАЕВ
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