СЕГОДНЯ 13:03 2019-10-22T13:40:00+03:00

Нужна ли золотодобывающей отрасли реформа после трагедии под Красноярском 00:00 00:00

На Радио «Комсомольская правда» выходит авторский подкаст Никиты Исаева «Злая политика», в котором он разбирает причины российских проблем и в прямом ответе добивается ответов от губернаторов и мэров, почему ничего не сделано и когда будет исправлено. Все новые выпуски вы можете найти в Apple Podcasts и Google Podcasts. Перейдите по ссылкам, нажмите кнопку «подписаться» и слушайте, когда удобно!