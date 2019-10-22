СЕГОДНЯ 14:40 2019-10-22T15:33:22+03:00

Семья с 6 детьми сбежала в глухой поселок Карелии, чтобы скрыться от органов опеки, а жителей Центральной России ожидает значительное похолодание 00:00 00:00

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