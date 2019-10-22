Семья с 6 детьми сбежала в глухой поселок Карелии, чтобы скрыться от органов опеки, а жителей Центральной России ожидает значительное похолодание
Валентин Алфимов - с главными темами дня
Валентин Алфимов - с главными темами дня
Семья с 6 детьми сбежала в глухой поселок Карелии, чтобы скрыться от органов опеки, а жителей Центральной России ожидает значительное похолодание
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