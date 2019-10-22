Путин и Эрдоган больше 4 часов проговорили за закрытыми дверями, на руднике Норникеля погибли трое человек, поступить в российские вузы можно будет через интернет
Елена Афонина - с главными темами дня
Елена Афонина - с главными темами дня
Путин и Эрдоган больше 4 часов проговорили за закрытыми дверями, на руднике Норникеля погибли трое человек, поступить в российские вузы можно будет через интернет
00:00
00:00
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!
А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.