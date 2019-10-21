В Госдуме предложили создать методичку для жертв домашнего насилия, семья сбежала в глухую деревню, чтобы не отобрали детей, в ЛНР сообщили о постановочных обстрелах с украинской стороны
Елена Афонина - с главными темами дня
В Госдуме предложили создать методичку для жертв домашнего насилия, семья сбежала в глухую деревню, чтобы не отобрали детей, в ЛНР сообщили о постановочных обстрелах с украинской стороны
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