21 Окт. 19:16 2019-10-22T00:27:26+03:00

В Госдуме предложили создать методичку для жертв домашнего насилия, семья сбежала в глухую деревню, чтобы не отобрали детей, в ЛНР сообщили о постановочных обстрелах с украинской стороны 00:00 00:00

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