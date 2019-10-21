21 Окт. 19:33 2019-10-22T00:27:57+03:00

Младенцев до трех лет хотят освободить от платы за вывоз мусора, в Минтруде опровергли сообщения о массовых сокращениях россиян, путевки в Барселону не будут дешеветь на фоне протестов 00:00 00:00

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