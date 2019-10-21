Младенцев до трех лет хотят освободить от платы за вывоз мусора, в Минтруде опровергли сообщения о массовых сокращениях россиян, путевки в Барселону не будут дешеветь на фоне протестов
Елена Афонина - с главными темами дня
Младенцев до трех лет хотят освободить от платы за вывоз мусора, в Минтруде опровергли сообщения о массовых сокращениях россиян, путевки в Барселону не будут дешеветь на фоне протестов
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!
А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.