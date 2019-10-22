Каждый третий российский фильм не окупает госрасходов на его производство, а историки поспорили с артистами, пора ли убирать Ленина с Красной площади
Елена Афонина - с главными темами дня
Елена Афонина - с главными темами дня
Каждый третий российский фильм не окупает госрасходов на его производство, а историки поспорили с артистами, пора ли убирать Ленина с Красной площади
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