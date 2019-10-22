22 Окт. 01:00 2019-10-23T00:25:15+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

Открытие Щукинского театрального училища, решение о проведении Олимпийских игр в Москве, премьера комедии «Не может быть» 00:00 00:00

23 октября. В этот день в разные годы:

1914 год - в Москве открывается Щукинское театральное училище.

1974 год - в Вене принято решение о проведении Олимпийских игр в Москве в 1980 году.

1975 год - премьера комедии Леонида Гайдая «Не может быть».

1966 год - группа Джима Хендрикса записала свой первый сингл.