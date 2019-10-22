Открытие Щукинского театрального училища, решение о проведении Олимпийских игр в Москве, премьера комедии «Не может быть»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
Открытие Щукинского театрального училища, решение о проведении Олимпийских игр в Москве, премьера комедии «Не может быть»
23 октября. В этот день в разные годы:
1914 год - в Москве открывается Щукинское театральное училище.
1974 год - в Вене принято решение о проведении Олимпийских игр в Москве в 1980 году.
1975 год - премьера комедии Леонида Гайдая «Не может быть».
1966 год - группа Джима Хендрикса записала свой первый сингл.