2019-10-23T10:58:32+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Путин дожал Эрдогана. Шестичасовые переговоры президентов России и Турции прекратили боевые действия на севере Сирии

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дняМихаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня

Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами итоги многочасовых переговоров Путина и Эрдогана, истерику вокруг цен на гречку и идею возвращения в Россию вытрезвителей

Путин дожал Эрдогана. Шестичасовые переговоры президентов России и Турции прекратили боевые действия на севере Сирии

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 41.7 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
17 Октября 2019 9:03 - 9:54

Главное - вовремя

Тема: Для выполнения минских соглашений нужно ликвидировать либо Л/ДНР, либо Украину. Киев и Донецк спорят, кто виноват в срыве примирения

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
07:30
21:30
17 Октября 2019 8:03 - 8:54

Главное - вовремя

Тема: «Душил пятиклассника, ломал челюсть женщине»: Отцам грозит 12 лет тюрьмы за самосуд над «маньяком, который с ножом нападал на детей»

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
07:30
21:30
3 Октября 2019 9:03 - 9:54

Главное - вовремя

Тема: «Зачем колыхать и теребонить?» Спикер ЗакСобрания Петербурга отругал депутатов за попытки перенести московские протесты в северную столицу

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24