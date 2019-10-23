Путин дожал Эрдогана. Шестичасовые переговоры президентов России и Турции прекратили боевые действия на севере Сирии
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами итоги многочасовых переговоров Путина и Эрдогана, истерику вокруг цен на гречку и идею возвращения в Россию вытрезвителей
Путин дожал Эрдогана. Шестичасовые переговоры президентов России и Турции прекратили боевые действия на севере Сирии
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