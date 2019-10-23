Путин пообещал наращивать присутствие в Африке, американский самолет сымитировал бомбардировку Крыма, в США задержали экс-главу «Курортов Северного Кавказа»
Валентин Алфимов - с главными темами дня
Валентин Алфимов - с главными темами дня
Путин пообещал наращивать присутствие в Африке, американский самолет сымитировал бомбардировку Крыма, в США задержали экс-главу «Курортов Северного Кавказа»
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