2019-10-23T16:45:54+03:00
Темы дня
Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Путин пообещал наращивать присутствие в Африке, американский самолет сымитировал бомбардировку Крыма, в США задержали экс-главу «Курортов Северного Кавказа»

Валентин Алфимов - с главными темами дняВалентин Алфимов - с главными темами дня

Валентин Алфимов - с главными темами дня

Путин пообещал наращивать присутствие в Африке, американский самолет сымитировал бомбардировку Крыма, в США задержали экс-главу «Курортов Северного Кавказа»

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