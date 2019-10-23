Москвичке пришли штрафы на полмиллиона рублей за неправильную парковку, в Европе могут исчезнуть дешевые авиабилеты, журналист КП собирается подать заявление в полицию на племянника Михаила Хачатуряна за клевету
Валентин Алфимов - с главными темами дня
Москвичке пришли штрафы на полмиллиона рублей за неправильную парковку, в Европе могут исчезнуть дешевые авиабилеты, журналист КП собирается подать заявление в полицию на племянника Михаила Хачатуряна за клевету
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