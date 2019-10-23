Телефонные мошенники разработали новый способ кражи денег с карт, восьмиклассница ищет новую школу после плохого отзыва в интернете, в Общественной палате предложили закрыть театры
Елена Афонина - с главными темами дня
Телефонные мошенники разработали новый способ кражи денег с карт, восьмиклассница ищет новую школу после плохого отзыва в интернете, в Общественной палате предложили закрыть театры
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