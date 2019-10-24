Авиасообщение в Египет пока решили не открывать, а Путин сообщил о списании Россией долгов африканских стран на $20 млрд
Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами, какую пользу извлечет Россия из большого африканского форума в Сочи, почему в российских колониях работают менее половины заключенных и как наказывать пропускающих заседания депутатов
Авиасообщение в Египет пока решили не открывать, а Путин сообщил о списании Россией долгов африканских стран на $20 млрд
00:00
00:00
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!
А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.