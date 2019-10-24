СЕГОДНЯ 08:03 2019-10-24T11:36:01+03:00

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня

Авиасообщение в Египет пока решили не открывать, а Путин сообщил о списании Россией долгов африканских стран на $20 млрд 00:00 00:00

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