Российскую военную полицию встретили на турецко-сирийской границе кортежем мотоциклистов
Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами, почему Россию отправила разводить турков и сирийцев не войска, а полицию, добьются ли бывшие квнщики успехов в политике и нужно ли отмечать в России хеллоуин
Российскую военную полицию встретили на турецко-сирийской границе кортежем мотоциклистов
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