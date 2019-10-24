2019-10-24T12:26:05+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Киселев заявил, что Путин готовит себе преемника

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дняМихаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня

Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами и слушателями, когда мы увидим нового кандидата в президенты, нужно ли запрещать СМИ рассказывать о преступлениях подростков и каким должен быть идеальный отец

Киселев заявил, что Путин готовит себе преемника

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17 Октября 2019 9:03 - 9:54

Главное - вовремя

Тема: Для выполнения минских соглашений нужно ликвидировать либо Л/ДНР, либо Украину. Киев и Донецк спорят, кто виноват в срыве примирения

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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