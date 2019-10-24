2019-10-24T15:44:17+03:00
Темы дня
Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Путин заявил о важности сокращения военных расходов, наказание за недолив топлива на заправках ужесточат, авиасообщение с Египтом может быть восстановлено уже весной

Валентин Алфимов - с главными темами дняВалентин Алфимов - с главными темами дня

Валентин Алфимов - с главными темами дня

Путин заявил о важности сокращения военных расходов, наказание за недолив топлива на заправках ужесточат, авиасообщение с Египтом может быть восстановлено уже весной

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