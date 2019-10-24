Путин заявил о важности сокращения военных расходов, наказание за недолив топлива на заправках ужесточат, авиасообщение с Египтом может быть восстановлено уже весной
Валентин Алфимов - с главными темами дня
Путин заявил о важности сокращения военных расходов, наказание за недолив топлива на заправках ужесточат, авиасообщение с Египтом может быть восстановлено уже весной
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