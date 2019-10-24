В Кремле заявили, что не думают о преемнике, Россия поднялась в рейтинге стран для ведения бизнеса на 28 место, курды обвинили Турцию в применении химического оружия
Валентин Алфимов - с главными темами дня
В Кремле заявили, что не думают о преемнике, Россия поднялась в рейтинге стран для ведения бизнеса на 28 место, курды обвинили Турцию в применении химического оружия
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