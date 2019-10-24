В Росатоме опровергли захоронение радиоактивных отходов из Германии, СМИ хотят запретить публиковать новости о преступлениях подростков, следователи проверяют школу после избиения ученика
Валентин Алфимов - с главными темами дня
В Росатоме опровергли захоронение радиоактивных отходов из Германии, СМИ хотят запретить публиковать новости о преступлениях подростков, следователи проверяют школу после избиения ученика
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