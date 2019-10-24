24 Окт. 19:33 2019-10-24T20:36:07+03:00

В Тюменкской области несколько человек заразились гаффской болезнью, а в Карелии цирковой медведь набросился на дрессировщика прямо во время представления 00:00 00:00

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