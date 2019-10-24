2019-10-24T20:36:07+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

В Тюменкской области несколько человек заразились гаффской болезнью, а в Карелии цирковой медведь набросился на дрессировщика прямо во время представления

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

В Тюменкской области несколько человек заразились гаффской болезнью, а в Карелии цирковой медведь набросился на дрессировщика прямо во время представления

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