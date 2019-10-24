В Тюменкской области несколько человек заразились гаффской болезнью, а в Карелии цирковой медведь набросился на дрессировщика прямо во время представления
Елена Афонина - с главными темами дня
В Тюменкской области несколько человек заразились гаффской болезнью, а в Карелии цирковой медведь набросился на дрессировщика прямо во время представления
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!
А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.