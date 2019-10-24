2019-10-25T01:42:03+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Окончание гражданской войны в России, летчики-камикадзе против американских войск, премьера капитал-шоу «Поле чудес»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

Окончание гражданской войны в России, летчики-камикадзе против американских войск, премьера капитал-шоу «Поле чудес»

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25 октября. В этот день в разные годы:

1922 год - в советской России закончилась гражданская война.

1944 год - японцы впервые применяют против американцев летчиков-камикадзе.

1990 год - премьера капитал-шоу «Поле чудес».

1986 год - впервые первые три позиции Чарта Billboard занимают женщины: Синди Лопер, Тина Тернер, Джанет Джексон.

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5 Октября 2019 7:46 - 7:54

Был бы повод

Тема: Последний съезд КПСС с участием Иосифа Сталина, арест певца Александра Новикова, премьера кинокомедии «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен»

В студии: Михаил АНТОНОВ
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