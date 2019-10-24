Окончание гражданской войны в России, летчики-камикадзе против американских войск, премьера капитал-шоу «Поле чудес»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
Окончание гражданской войны в России, летчики-камикадзе против американских войск, премьера капитал-шоу «Поле чудес»
25 октября. В этот день в разные годы:
1922 год - в советской России закончилась гражданская война.
1944 год - японцы впервые применяют против американцев летчиков-камикадзе.
1990 год - премьера капитал-шоу «Поле чудес».
1986 год - впервые первые три позиции Чарта Billboard занимают женщины: Синди Лопер, Тина Тернер, Джанет Джексон.