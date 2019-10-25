2019-10-25T15:28:08+03:00
Опять пятница
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Абсолютная безысходность. Почему половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают главные события недели.Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают главные события недели.

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают, возможно ли победить бедность в нашей стране, сколько Россия заработает на прощении долгов Африке и сколько еще будут гибнуть люди на предприятиях, зарабатывающих миллиарды

Абсолютная безысходность. Почему половине россиян хватает денег только на еду и одежду

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