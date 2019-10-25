Журнал с Гитлером и Сталиным в фате на обложке отказались продавать в книжных магазинах
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают, как относиться к искажению истории либеральными журналистами, нужен ли нам Совет по правам человека, если про него никто не знает и зачем России саммит со странами Африки
Журнал с Гитлером и Сталиным в фате на обложке отказались продавать в книжных магазинах
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