Михаил Делягин: Государство - это ночной сторож, но с миллиардной зарплатой
Известный экономист разбирает проект бюджета России и объясняет, почему казна будет по-прежнему захлебываться от денег, но на развитие страны они направляться не будут.
Известный экономист разбирает проект бюджета России на 2020–2022 годы и объясняет, почему казна будет по-прежнему захлебываться от денег, но на развитие страны они направляться не будут
Михаил Делягин: Государство - это ночной сторож, но с миллиардной зарплатой
00:00
00:00
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!