2019-10-25T22:24:35+03:00
Экономика с Михаилом Делягиным
Михаил ДЕЛЯГИН@radio_kp

Михаил Делягин: Государство - это ночной сторож, но с миллиардной зарплатой

Известный экономист разбирает проект бюджета России и объясняет, почему казна будет по-прежнему захлебываться от денег, но на развитие страны они направляться не будут.Известный экономист разбирает проект бюджета России и объясняет, почему казна будет по-прежнему захлебываться от денег, но на развитие страны они направляться не будут.

Известный экономист разбирает проект бюджета России на 2020–2022 годы и объясняет, почему казна будет по-прежнему захлебываться от денег, но на развитие страны они направляться не будут

Михаил Делягин: Государство - это ночной сторож, но с миллиардной зарплатой

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12 Октября 2019 0:03 - 0:45

Экономика с Михаилом Делягиным

Тема: Зарплата в 2700$ в месяц, квартиры по 100 кв.метров на семью, борьба за пациентов и прорыв в экономике: что обещало правительство россиянам к 2020 году

В студии: Михаил ДЕЛЯГИН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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