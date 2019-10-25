Николай Платошкин: Командира части, где произошло массовое убийство, надо гнать к чертовой матери. Он - не авторитет для солдат
Валентин Алфимов и Николай Платошкин обсуждают, почему молодежь всё больше предпочитает решать свои проблемы стрельбой, зачем Россия тратит деньги на Африку, кто затеял суету вокруг преемника Путина и почему трагедия с прорывом дамбы была неизбежна
Николай Платошкин: Командира части, где произошло массовое убийство, надо гнать к чертовой матери. Он - не авторитет для солдат
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!