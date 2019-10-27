2019-10-27T14:54:32+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

«Джаз» как новое направление в музыке, гибель летчика Виктора Талалихина, премьера фильма «Красная палатка»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

«Джаз» как новое направление в музыке, гибель летчика Виктора Талалихина, премьера фильма «Красная палатка»

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27 октября. В этот день в разные годы:

1916 год - впервые слово «Джаз» написано как музыкальный термин.

1941 год - погибает летчик Виктор Талалихин.

1970 год - премьера фильма «Красная палатка».

1977 год - песня испанского дуэта Baccara занимает первую строчку британского хит-парада.

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Был бы повод

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