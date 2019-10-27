«Джаз» как новое направление в музыке, гибель летчика Виктора Талалихина, премьера фильма «Красная палатка»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
«Джаз» как новое направление в музыке, гибель летчика Виктора Талалихина, премьера фильма «Красная палатка»
27 октября. В этот день в разные годы:
1916 год - впервые слово «Джаз» написано как музыкальный термин.
1941 год - погибает летчик Виктор Талалихин.
1970 год - премьера фильма «Красная палатка».
1977 год - песня испанского дуэта Baccara занимает первую строчку британского хит-парада.