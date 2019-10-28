Медведев поручил проработать необходимость введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч
Автоэксперты Кирилл Бревдо и Михаил Татарицкий рассказывают о главных автомобильных новостях, итогах тест-драйвов и отвечают на ваши вопросы
Медведев поручил проработать необходимость введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч
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