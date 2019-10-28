СЕГОДНЯ 12:03 2019-10-28T15:40:59+03:00

В Кремле с оговоркой похвалили Трампа за уничтожение Аль Багдади, Путин поручил ввести статью за пропаганду наркотиков в интернете, убившего сослуживцев солдата могут отправить на психиатрическую экспертизу 00:00 00:00

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