В России планируют ввести ограничение на продажу вейпов, следственный комитет проверит полицию после гибели задержанного от ожогов, в Перми расклейщиков объявлений ставят на автодозвон
Елена Афонина - с главными темами дня
В России планируют ввести ограничение на продажу вейпов, следственный комитет проверит полицию после гибели задержанного от ожогов, в Перми расклейщиков объявлений ставят на автодозвон
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!
А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.