2019-10-27T22:35:31+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Представление светящихся пантомим, цветные фотографии фирмы Кодак, премьера программы «Музыкальный ринг»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

Представление светящихся пантомим, цветные фотографии фирмы Кодак, премьера программы «Музыкальный ринг»

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28 октября. В этот день в разные годы:

1892 год - Эмиль Рено представил публике светящиеся пантомимы, прообраз мультфильмов.

1914 год - фирма Кодак объявляет о технологии цветной фотографии.

1986 год - премьера программы «Музыкальный ринг».

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