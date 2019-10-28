Представление светящихся пантомим, цветные фотографии фирмы Кодак, премьера программы «Музыкальный ринг»
Что произошло в этот день в разные годы
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
Представление светящихся пантомим, цветные фотографии фирмы Кодак, премьера программы «Музыкальный ринг»
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28 октября. В этот день в разные годы:
1892 год - Эмиль Рено представил публике светящиеся пантомимы, прообраз мультфильмов.
1914 год - фирма Кодак объявляет о технологии цветной фотографии.
1986 год - премьера программы «Музыкальный ринг».