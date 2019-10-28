СЕГОДНЯ 15:03 2019-10-28T16:24:53+03:00

В российском МИДе ответили на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс, четверть россиян откладывают деньги «на старость», в Крыму был поставлен рекорд по числу туристов 00:00 00:00

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