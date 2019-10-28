В Госдуме объяснили, почему в Минэкономразвития отказались от «налога Чубайса», а следственный комитет заинтересовался роликом на ютубе, в котором дети беседуют с геями
Елена Афонина - с главными темами дня
В Госдуме объяснили, почему в Минэкономразвития отказались от «налога Чубайса», а следственный комитет заинтересовался роликом на ютубе, в котором дети беседуют с геями
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!
А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.