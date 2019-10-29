Крушение императорского поезда, начало Великой депрессии в США, первый бой Мухаммеда Али
Что произошло в этот день в разные годы
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
Крушение императорского поезда, начало Великой депрессии в США, первый бой Мухаммеда Али
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29 октября. В этот день в разные годы:
1888 год - крушение императорского поезда.
1929 год - в США - «Черный четверг», начало Великой депрессии.
1960 год - первый бой на ринге проводит Кассиус Клей, в будущем Мухаммед Али.