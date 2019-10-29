2019-10-29T14:26:25+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Крушение императорского поезда, начало Великой депрессии в США, первый бой Мухаммеда Али

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

Крушение императорского поезда, начало Великой депрессии в США, первый бой Мухаммеда Али

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29 октября. В этот день в разные годы:

1888 год - крушение императорского поезда.

1929 год - в США - «Черный четверг», начало Великой депрессии.

1960 год - первый бой на ринге проводит Кассиус Клей, в будущем Мухаммед Али.

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