Михаил Горбачев рассказал, как пытался сохранить СССР
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами и слушателями, можно ли было спасти Союз, прекратит ли работу телецентр «Останкино» из-за долгов «Первого канала» и как надо наказывать совершивших проступки священников
Михаил Горбачев рассказал, как пытался сохранить СССР
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!
А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.