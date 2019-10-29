2019-10-29T17:11:41+03:00
Темы дня
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Центробанк и Минфин разработали гарантированный пенсионный план, в Кремле не будут проводить реформы армии после расстрела в Забайкалье, фигуранты дела о прорыве дамбы останутся под арестом

Антон Челышев - с главными темами дняАнтон Челышев - с главными темами дня

Антон Челышев - с главными темами дня

Центробанк и Минфин разработали гарантированный пенсионный план, в Кремле не будут проводить реформы армии после расстрела в Забайкалье, фигуранты дела о прорыве дамбы останутся под арестом

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 4.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 12:16 - 12:32

Темы дня

Тема: В России могут вдвое сократить количество моногородов, Минэкономразвития предложило посчитать бедность по-новому, продуктовые контрсанкции обходятся россиянам почти в 500 миллиардов рублей

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ
07:30
21:30
28 Октября 2019 19:03 - 19:54

Темы дня

Тема: В Госдуме объяснили, почему в Минэкономразвития отказались от «налога Чубайса», а следственный комитет заинтересовался роликом на ютубе, в котором дети беседуют с геями

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
28 Октября 2019 15:03 - 15:40

Темы дня

Тема: В российском МИДе ответили на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс, четверть россиян откладывают деньги «на старость», в Крыму был поставлен рекорд по числу туристов

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
28 Октября 2019 14:03 - 14:15

Темы дня

Тема: США хотят выйти из Договора по открытому небу, священника отстранили от работы за пьянство и драки с женой, названы российские регионы с самым низким уровнем безработицы

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
28 Октября 2019 12:33 - 12:54

Темы дня

Тема: В России планируют ввести ограничение на продажу вейпов, следственный комитет проверит полицию после гибели задержанного от ожогов, в Перми расклейщиков объявлений ставят на автодозвон

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
28 Октября 2019 12:03 - 12:15

Темы дня

Тема: В Кремле с оговоркой похвалили Трампа за уничтожение Аль Багдади, Путин поручил ввести статью за пропаганду наркотиков в интернете, убившего сослуживцев солдата могут отправить на психиатрическую экспертизу

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
27 Октября 2019 14:03 - 14:14

Темы дня

Тема: Захарова назвала опыт Киева самоуничтожением, Алексaндрa Трусовa выиграла Грaн-при в Канаде, страны Европы переходят на зимнее время, «Победа» на 5 евро повысит цены на билеты

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
27 Октября 2019 12:03 - 12:15

Темы дня

Тема: США заявили об убийстве лидера террористов, в Россию привезли «Фризиум», в Роскачестве рассказали, как защитить личные данные, погода продолжает бить рекорды

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
25 Октября 2019 15:03 - 15:15

Темы дня

Тема: В Крыму заблокировали границу с Украиной, в Забакайлье солдат расстрелял сослуживцев, Госдума хочет ограничить рекламу в кинотеатрах, автомобилистов стали больше штрафовать

В студии: Наталья ГОНЧАРОВА
07:30
21:30
25 Октября 2019 14:03 - 14:15

Темы дня

Тема: Банк России снизил ключевую ставку, ФСБ предложило меры борьбы с телефонным терроризмом, «Газпром» и «Нафтогаз» пытаются урегулировать судебные споры, ДНР обвиняет Украину

В студии: Наталья ГОНЧАРОВА
07:30
21:30
25 Октября 2019 12:03 - 12:15

Темы дня

Тема: Мария Бутина должна адвокатам 6 миллионов рублей, в Минфине определили новую систему пенсионных накоплений, в Сирию перебросили 300 военных полицейских из Чечни

В студии: Наталья ГОНЧАРОВА
07:30
21:30
24 Октября 2019 19:33 - 19:45

Темы дня

Тема: В Тюменской области несколько человек заразились гаффской болезнью, а в Карелии цирковой медведь набросился на дрессировщика прямо во время представления

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
24 Октября 2019 19:03 - 19:15

Темы дня

Тема: Путин проговорил с африканскими лидерами 6 часов, полиция вычислила слившего данные клиентов Сбербанка, обвиняемый по делу «Нового величия» Сергей Гаврилов сбежал из под домашнего ареста

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
24 Октября 2019 14:33 - 14:40

Темы дня

Тема: Сестрам Хачатурян продлили меру пресечения на 2 месяца, в России разрешили пользоваться заблокированным Телеграммом, Конор Макгрегор вспомнил, как подарил Путину виски

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
24 Октября 2019 14:16 - 14:28

Темы дня

Тема: В Росатоме опровергли захоронение радиоактивных отходов из Германии, СМИ хотят запретить публиковать новости о преступлениях подростков, следователи проверяют школу после избиения ученика

В студии: Валентин АЛФИМОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Премьер Ливана объявил об отставке из-за беспорядков в столице
Транспортный налог на Вологодчине снизят почти в два раза
Гибель тату-модели Zombie Boy не была самоубийством
Политолог усомнился в словах Зеленского об экономическом подъеме
Спортивные площадки для подготовки к сдаче ГТО появятся в селах Чувашии
Британские дети оденутся на Хэллоуин в костюм «Брексит Бугимена»
Беспорядки в Бейруте: Полиция оцепила демонстрантов, есть задержанные
Трамп заявил, что заместитель аль-Багдади убит американскими военными
В Минобороны опровергли информацию об обстреле российских военных полицейских в Сирии
Робот Федор не смог зайти в Google из-за «абсолютной честности»
Британский дайвер подал в суд Илона Маска из-за клеветы
Бывшего депутата Государственной Думы обокрали в центре Москвы
На Корсике пожилые туристы пять дней искали выход из леса
На границе с Крымом Украина проведет ракетные учения
Зеленский сравнил Украину с компанией Apple и с больным раком спортсменом
ТюмГУ и ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» подписали соглашение о сотрудничестве
Песков прокомментировал стрельбу, открытую солдатом в Забайкалье
В РАН назвали три способа спасти моногорода
Насильника на пожизненном случайно выпустили из тюрьмы
Песков: обмен санкциями является вынужденной мерой
Жители Сахалинской области первыми в России начнут консультироваться с врачами по видеосвязи
В Кремле назвали условия возобновления поставок газа из России на Украину