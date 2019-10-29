Центробанк и Минфин разработали гарантированный пенсионный план, в Кремле не будут проводить реформы армии после расстрела в Забайкалье, фигуранты дела о прорыве дамбы останутся под арестом
Антон Челышев - с главными темами дня
Центробанк и Минфин разработали гарантированный пенсионный план, в Кремле не будут проводить реформы армии после расстрела в Забайкалье, фигуранты дела о прорыве дамбы останутся под арестом
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