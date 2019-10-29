В России могут вдвое сократить количество моногородов, Минэкономразвития предложило посчитать бедность по-новому, продуктовые контрсанкции обходятся россиянам почти в 500 миллиардов рублей
Антон Челышев - с главными темами дня
В России могут вдвое сократить количество моногородов, Минэкономразвития предложило посчитать бедность по-новому, продуктовые контрсанкции обходятся россиянам почти в 500 миллиардов рублей
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