Больше 50% россиян готовы отказаться от зарубежных интернет-сервисов, чтобы поддержать отечественных разработчиков, а Минздрав обсудит запрет детского шампанского
Антон Челышев - с главными темами дня
Больше 50% россиян готовы отказаться от зарубежных интернет-сервисов, чтобы поддержать отечественных разработчиков, а Минздрав обсудит запрет детского шампанского
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