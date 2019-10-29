Россия сможет договориться с Украиной о транзите газа лишь при отсутствии судебных претензий, губернатор Белгородской области раскритиковал домашку, в Усть-Каменогорске надгробными плитами вымостили ТЦ
Елена Афонина - с главными темами дня
Россия сможет договориться с Украиной о транзите газа лишь при отсутствии судебных претензий, губернатор Белгородской области раскритиковал домашку, в Усть-Каменогорске надгробными плитами вымостили ТЦ
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