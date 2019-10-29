Правительство Ливана ушло в отставку после акций протеста, Минобороны опровергло информацию об обстреле российского военного патруля в Сирии, в Киеве заявили о начале разведения сил от линии соприкосновения
Елена Афонина - с главными темами дня
Правительство Ливана ушло в отставку после акций протеста, Минобороны опровергло информацию об обстреле российского военного патруля в Сирии, в Киеве заявили о начале разведения сил от линии соприкосновения
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!
А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.