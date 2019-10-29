29 Окт. 18:03 2019-10-29T20:56:10+03:00

Правительство Ливана ушло в отставку после акций протеста, Минобороны опровергло информацию об обстреле российского военного патруля в Сирии, в Киеве заявили о начале разведения сил от линии соприкосновения 00:00 00:00

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