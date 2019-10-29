2019-10-29T22:21:43+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Право на уход. Вероника Скворцова рассказала, когда в России разрешат эвтаназию

Бывают такие ситуации, когда больные не могут выносить боль и просят помочь уйти из жизни. Помогать ли им в этом или нет?Бывают такие ситуации, когда больные не могут выносить боль и просят помочь уйти из жизни. Помогать ли им в этом или нет?Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Елена Афонина обсуждает с экспертами, что будет, если разрешить в России эвтаназию

Право на уход. Вероника Скворцова рассказала, когда в России разрешат эвтаназию

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Гости в студии:

- Михаил Коневский, врач скорой медицинской помощи;

- Ольга Лебедь, доцент кафедры социологии медицины и экономики здравоохранения Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова;

- Тигран Мурадян, начальник лечебного отдела Медуниверситета им. Н.И. Пирогова, почетный донор России и Москвы, врач-хирург.

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