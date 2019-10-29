Право на уход. Вероника Скворцова рассказала, когда в России разрешат эвтаназию
Елена Афонина обсуждает с экспертами, что будет, если разрешить в России эвтаназию
Право на уход. Вероника Скворцова рассказала, когда в России разрешат эвтаназию
Гости в студии:
- Михаил Коневский, врач скорой медицинской помощи;
- Ольга Лебедь, доцент кафедры социологии медицины и экономики здравоохранения Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова;
- Тигран Мурадян, начальник лечебного отдела Медуниверситета им. Н.И. Пирогова, почетный донор России и Москвы, врач-хирург.