Радиоспектакль «Война миров» вызывает панику в США, на Новой Земле взорвана Царь-бомба, образована телекомпания ВИД, Depeche Mode даёт первый концерт
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
Радиоспектакль «Война миров» вызывает панику в США, на Новой Земле взорвана Царь-бомба, образована телекомпания ВИД, Depeche Mode даёт первый концерт
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30 октября. В этот день в разные годы:
1938 год. Постановка радиоспектакля «Война миров» вызывает панику в США.
1961 год. Взрыв самой мощной в мире водородной Царь-бомбы на Новой Земле.
1990 год. Образование телекомпании ВИД.
1980 год. Первое выступление группы Depeche Mode.