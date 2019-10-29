2019-10-30T04:44:55+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Радиоспектакль «Война миров» вызывает панику в США, на Новой Земле взорвана Царь-бомба, образована телекомпания ВИД, Depeche Mode даёт первый концерт

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годыИстория в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

Радиоспектакль «Война миров» вызывает панику в США, на Новой Земле взорвана Царь-бомба, образована телекомпания ВИД, Depeche Mode даёт первый концерт

00:00
00:00

30 октября. В этот день в разные годы:

1938 год. Постановка радиоспектакля «Война миров» вызывает панику в США.

1961 год. Взрыв самой мощной в мире водородной Царь-бомбы на Новой Земле.

1990 год. Образование телекомпании ВИД.

1980 год. Первое выступление группы Depeche Mode.

Скачать передачу [mp3, 20.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Суд США приостановил решение о передаче американскому конгрессу полного доклада Мюллера
"Важный сигнал надежды": МИД Германии прокомментировал разведение сил в Донбассе
У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение магнитудой 5,1
Американские конгрессмены одобрили санкции против Турции из-за С-400 и Сирии
Госдолг Украины за последний месяц вырос на один миллиард долларов
Эксперты по кибербезопасности зафиксировали крупнейшую утечку данных с банковских карт
Британский парламент одобрил проведение 12 декабря досрочных всеобщих выборов
"Высокомерное заявление": Лавров оценил планы США защищать нефтяные месторождения в Сирии
Москва примет ответные меры после высылки дипломата РФ из Болгарии
В Минобороны Турции опровергли планы Анкары купить российские Су-35
Горничная отеля в Лос-Анджелесе выставила на торги забытое платье Леди Гаги