В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на покупку отечественных машин
Михаил Антонов и вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин обсуждают главные автомобильные новости
Михаил Антонов и вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин обсуждают главные автомобильные новости
В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на покупку отечественных машин
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