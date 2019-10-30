2019-10-30T10:36:13+03:00
Дави на газ
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на покупку отечественных машин

Михаил Антонов и вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин обсуждают главные автомобильные новостиМихаил Антонов и вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин обсуждают главные автомобильные новости

Михаил Антонов и вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин обсуждают главные автомобильные новости

В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на покупку отечественных машин

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Дави на газ

Тема: Депутаты вступились за тонировку. В Госдуме хотят прописать сроки её снятия, чтобы инспекторы не могли требовать моментального удаления затемнения на месте

В студии: Михаил АНТОНОВ, Кирилл БРЕВДО
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