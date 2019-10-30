Кручу, верчу... ЦБ и Минфин презентовали новую систему добровольных пенсионных накоплений
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами, в чем суть очередной пенсионной реформы, нужно ли в Москве строить частные СИЗО и отслеживать трудоустройство выпускников вузов
Кручу, верчу... ЦБ и Минфин презентовали новую систему добровольных пенсионных накоплений
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