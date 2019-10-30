Израиль приостановил работу посольств из-за нехватки денег, ректор Высшей школы экономики ответил на слова профессора об «убогости» русского языка, правительству предложили раздавать лекарства по рецепту бесплатно
Елена Афонина - с главными темами дня
Елена Афонина - с главными темами дня
Израиль приостановил работу посольств из-за нехватки денег, ректор Высшей школы экономики ответил на слова профессора вуза об «убогости» русского языка, правительству предложили раздавать лекарства по рецепту бесплатно
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