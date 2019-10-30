Актриса Лидия Вележева оправдалась за дебош в самолете, следственный комитет возбудил уголовное дело после избиения девочки в детском саду Ярославля, Росстат назвал регионы с самыми качественными дорогами
Елена Афонина - с главными темами дня
Актриса Лидия Вележева оправдалась за дебош в самолете, следственный комитет возбудил уголовное дело после избиения девочки в детском саду Ярославля, Росстат назвал регионы с самыми качественными дорогами
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