30 Окт. 15:03 2019-10-30T23:33:11+03:00

Актриса Лидия Вележева оправдалась за дебош в самолете, следственный комитет возбудил уголовное дело после избиения девочки в детском саду Ярославля, Росстат назвал регионы с самыми качественными дорогами 00:00 00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.