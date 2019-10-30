Никита Кричевский: Из Новой Зеландии сливочное масло в Россию возить выгоднее, чем производить тут!
Экономист Никита Кричевский и корреспондент Алексей Иванов обсуждают, почему контрсанкции не сработали так, как ожидалось, в чем суть нового предложения Минфина и ЦБ по добровольной пенсионной системе и нужно ли создавать в России частные СИЗО
Никита Кричевский: Из Новой Зеландии сливочное масло в Россию возить выгоднее, чем производить тут!
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