2019-10-30T18:36:25+03:00
Экономика с Никитой Кричевским
Никита КРИЧЕВСКИЙАлексей ИВАНОВ

Никита Кричевский: Из Новой Зеландии сливочное масло в Россию возить выгоднее, чем производить тут!

Экономист Никита Кричевский и корреспондент Алексей Иванов обсуждают, почему контрсанкции не сработали так, как ожидалосьЭкономист Никита Кричевский и корреспондент Алексей Иванов обсуждают, почему контрсанкции не сработали так, как ожидалось

Экономист Никита Кричевский и корреспондент Алексей Иванов обсуждают, почему контрсанкции не сработали так, как ожидалось, в чем суть нового предложения Минфина и ЦБ по добровольной пенсионной системе и нужно ли создавать в России частные СИЗО

Никита Кричевский: Из Новой Зеландии сливочное масло в Россию возить выгоднее, чем производить тут!

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