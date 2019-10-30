СЕГОДНЯ 17:03 2019-10-30T18:36:25+03:00

Экономист Никита Кричевский и корреспондент Алексей Иванов обсуждают, почему контрсанкции не сработали так, как ожидалось

Никита Кричевский: Из Новой Зеландии сливочное масло в Россию возить выгоднее, чем производить тут! 00:00 00:00

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