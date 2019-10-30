2019-10-30T23:06:11+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Перезахоронение Иосифа Сталина, убийство премьер-министра Индии Индиры Ганди, бенефис Аркадия Райкина на телевидении, создание группы «Ария»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

Перезахоронение Иосифа Сталина, убийство премьер-министра Индии Индиры Ганди, бенефис Аркадия Райкина на телевидении, создание группы «Ария»

00:00
00:00

31 октября. В этот день в разные годы:

1961 год - тело Иосифа Сталина убирают из Мавзолея и хоронят около Кремлевской стены.

1984 год - убита премьер-министр Индии Индира Ганди.

1975 год - бенефис Аркадия Райкина «Люди и манекены» по советскому телевидению.

1985 год - создана группа «Ария».

Скачать передачу [mp3, 20.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Возле здания посольства США в Багдаде упала ракета
Орбан назвал условие, при котором Венгрия поддержит декларацию НАТО по Украине
Израильские власти решили экстрадировать россиянина Буркова в США
ФРС США третий раз подряд снизила базовую процентную ставку
В центре Лондона произошла утечка неизвестного химического вещества
Путин призвал избавиться от «абсурдных» претензий Киева к «Газпрому»
Путин усомнился, что Зеленский сможет «справиться» с националистами
Судмедэксперт по делу «пьяного» мальчика признал свою ошибку
Путин рассказал о большом интересе Венгрии к «Турецкому потоку»
СК предупредил о новом виде телефонного мошенничества от имени сотрудников госструктур
В США борьбу с «Северным потоком – 2» навали главным приоритетом
Глава «Нафтогаза» прокомментировал решение Дании по «Северному потоку - 2»
Россиян все чаще стали обманывать мошенники, прикидывающиеся следователями
В Минобороны рассказали о первых итогах учений «БАРС-2019» в Сербии
В Кремле сообщили, что Садовничий продолжает руководить МГУ
В регионах появятся центры военной подготовки «Авангард»
Жители нескольких стран отмечают сбои в работе Instagram, Facebook и WhatsApp
Онищенко объяснил, почему россияне стали меньше болеть
«Люди Донбасса»: Вышинский снял документальный сериал о тех, кто пять лет живет в условиях войны
Минфин предложил сократить расходы чиновников на смартфоны и планшеты
Россия и США ведут переговоры о восстановлении численности дипломатов
Пять человек погибло при столкновении Kia и грузовика в Подмосковье