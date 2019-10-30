Перезахоронение Иосифа Сталина, убийство премьер-министра Индии Индиры Ганди, бенефис Аркадия Райкина на телевидении, создание группы «Ария»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
Перезахоронение Иосифа Сталина, убийство премьер-министра Индии Индиры Ганди, бенефис Аркадия Райкина на телевидении, создание группы «Ария»
31 октября. В этот день в разные годы:
1961 год - тело Иосифа Сталина убирают из Мавзолея и хоронят около Кремлевской стены.
1984 год - убита премьер-министр Индии Индира Ганди.
1975 год - бенефис Аркадия Райкина «Люди и манекены» по советскому телевидению.
1985 год - создана группа «Ария».