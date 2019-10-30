30 Окт. 01:00 2019-10-30T23:06:11+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

Перезахоронение Иосифа Сталина, убийство премьер-министра Индии Индиры Ганди, бенефис Аркадия Райкина на телевидении, создание группы «Ария» 00:00 00:00

31 октября. В этот день в разные годы:

1961 год - тело Иосифа Сталина убирают из Мавзолея и хоронят около Кремлевской стены.

1984 год - убита премьер-министр Индии Индира Ганди.

1975 год - бенефис Аркадия Райкина «Люди и манекены» по советскому телевидению.

1985 год - создана группа «Ария».