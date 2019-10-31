Законопроект о тюремных сроках за пропаганду наркотиков внесен в Госдуму
Михаил Антонов и Александра Кочнева обсуждают, можно ли считать художественные книги и фильмы пропагандой наркотиков, нужно ли прощать беглых олигархов и как можно вернуть доверие к полиции и судам
Законопроект о тюремных сроках за пропаганду наркотиков внесен в Госдуму
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