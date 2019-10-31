СЕГОДНЯ 09:03 2019-10-31T12:21:39+03:00

В Калининградской области людям начали раздавать деньги просто так. Победит ли Россия бедность таким образом? 00:00 00:00

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