В Калининградской области людям начали раздавать деньги просто так. Победит ли Россия бедность таким образом?
Михаил Антонов и Александра Кочнева обсуждают с экспертами, как правильно помогать людям, можно ли снизить агрессию в школе и нужно ли увеличивать количество самозанятых
В Калининградской области людям начали раздавать деньги просто так. Победит ли Россия бедность таким образом?
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