2019-10-31T12:21:39+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВАлександра КОЧНЕВА

В Калининградской области людям начали раздавать деньги просто так. Победит ли Россия бедность таким образом?

Михаил Антонов и Александра Кочнева обсуждают главные темыМихаил Антонов и Александра Кочнева обсуждают главные темы

Михаил Антонов и Александра Кочнева обсуждают с экспертами, как правильно помогать людям, можно ли снизить агрессию в школе и нужно ли увеличивать количество самозанятых

В Калининградской области людям начали раздавать деньги просто так. Победит ли Россия бедность таким образом?

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 39.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
29 Октября 2019 8:03 - 8:54

Главное - вовремя

Тема: Вероника Скворцова в интервью Радио «КП» рассказала, когда в России разрешат эвтаназию и когда нуждающиеся дети получат препарат «фризиум»

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
07:30
21:30
17 Октября 2019 9:03 - 9:54

Главное - вовремя

Тема: Для выполнения минских соглашений нужно ликвидировать либо Л/ДНР, либо Украину. Киев и Донецк спорят, кто виноват в срыве примирения

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Apple купила у российской компании бренд брелоков для поиска ключей
Шипы или липучка: Автоэксперт дал совет автомобилистам
В Нью-Йорке запретили фуа-гра из-за жестокого обращения с животными
Домушники вынесли из квартиры безработного москвича валюту и драгоценности на 15 миллионов рублей
В ДТП на трассе М-11 вблизи "Шереметьево" погиб чиновник из Крыма
Девушка-арбитр показала желтую карточку футболисту Кака ради селфи
В Японии восстановят сгоревший древний замок Сюри из списка ЮНЕСКО
Трамп наградил с помощью фотошопа собаку, которая участвовала в ликвидации аль-Багдади
На московской заправке у безработного украли рюкзак с миллионом рублей
Глава офиса Зеленского признал, что президент Украины устал «из-за негатива»
Число погибших при пожаре в пакистанском поезде возросло до 65 человек
Мединский рассказал, что у фильма «Джокер» в России не было бы шансов на государственную поддержку
В Совфеде резолюцию конгресса США против включения России в G7 считают ответом Трампу
533 дня в невесомости и два года в пробке: космонавты мечтают о дублере Щелковского шоссе
В Кремле интерес россиян к прошлому Владимира Путина считают закономерным
Татьяна Москалькова предложила засчитывать декрет в рабочий стаж мамам
В Подмосковье из-за очереди в шиномонтаж водители устроили перестрелку
Российские «Тигры» и «Орланы-10» провели патруль сирийских границ
У пенсионера украли коробку с миллионом из-под кровати
В Подмосковье пенсионер надругался над девочкой-соседкой в лифте
Российские школьники ценят патриотизм выше чувства личного достоинства
Опрос: Каждый второй школьник сталкивался с травлей в школе
В Пакистане 40 человек сгорели заживо в поезде
Закон об устойчивом Рунете и никакого залога жилья: изменения в жизни россиян с 1 ноября