Пентагон опубликовал видео уничтожения Аль Багдади, Москалькова предложила засчитывать декрет в рабочий стаж, 50% российских школьников считают себя патриотами
Валентин Алфимов - с главными темами дня
Пентагон опубликовал видео уничтожения Аль Багдади, Москалькова предложила засчитывать декрет в рабочий стаж, 50% российских школьников считают себя патриотами
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!
А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.