2019-10-31T16:34:18+03:00
Темы дня
Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Пентагон опубликовал видео уничтожения Аль Багдади, Москалькова предложила засчитывать декрет в рабочий стаж, 50% российских школьников считают себя патриотами

Валентин Алфимов - с главными темами дняВалентин Алфимов - с главными темами дня

Валентин Алфимов - с главными темами дня

Пентагон опубликовал видео уничтожения Аль Багдади, Москалькова предложила засчитывать декрет в рабочий стаж, 50% российских школьников считают себя патриотами

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